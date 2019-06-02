Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтраSoccer.ru 05:44
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера. Прощальная церемония назначена на 9-30, в 18-30 проводят его брата - Хонатана Рейеса, который находился в автомобиле вместе с Хосе Антонио.
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Происшествия
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Происшествия
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Общество
Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании
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Происшествия
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Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
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Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
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МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
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Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Происшествия
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После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
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