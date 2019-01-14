Кино
Названа дата премьеры восьмого сезона «Игры престолов»
Названа дата премьеры восьмого сезона «Игры престолов»DixiNews01:24
Американская телекомпания HBO опубликовала в YouTube тизер восьмого – финального – сезона сериала «Игра престолов». Как сказано в ролике, первая серия будет показана через три месяца, 14 апреля 2018 года.
DixiNews01:24
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