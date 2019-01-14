Кино

Названа дата премьеры восьмого сезона «Игры престолов»
DixiNews
01:24

Американская телекомпания HBO опубликовала в YouTube тизер восьмого – финального – сезона сериала «Игра престолов». Как сказано в ролике, первая серия будет показана через три месяца, 14 апреля 2018 года.
DixiNews01:24

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Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»

Газета.Ru05:25

Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

News.ruвчера в 21:45

Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Коммерсантъ00:25

Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»

RT на русскомвчера в 23:42

Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Национальная служба новостей02:21

HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 23:15

Старки против морозов: вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»

РБК04:39
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
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