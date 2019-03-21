Объявлен стартовый состав сборной России по футболу в матче с БельгиейРЕН ТВ 14:33

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Список приводится в официальном Instagram сборной.

Спорт день за днем

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу в матче с Бельгией

Спорт день за днем

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Игры Valve представила редизайн библиотеки Steam На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.

Происшествия Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Гаджеты Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7 Американская корпорация Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.

Футбол «МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом» "Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Политика ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Театры На сцене Волковского театра представят уникальную постановку Мистическая комбинация карт из поэмы «Пиковая дама» и знаменитая пушкинская героиня Татьяна появятся на одной сцене Театра имени Федора Волкова.

Гаджеты По емкости аккумулятора Samsung Galaxy A90 уступает Galaxy A50 и A70 Появилась свежая информация о смартфоне Samsung Galaxy A90, который должен быть оснащен выдвижной и поворотной камерой, выполняющей одновременно роль основной и фронтальной камер.

Политика Правительство проведет инвентаризацию недвижимости в России Российское правительство планирует провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на главу МЭР Максима Орешкина.