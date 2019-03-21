Футбол

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу в матче с БельгиейРЕН ТВ 14:33

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Список приводится в официальном Instagram сборной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Матч ТВ14:27

Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать

Tricolor TV Magazine04:52

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Life.ru14:50

Бельгия — Россия: стали известны стартовые составы

Sport24.ru14:36

Гильерме и Ахметов - в старте сборной России на матч с Бельгией

Спорт-Экспресс14:23

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова

Спорт день за днем14:36

Бельгия — Россия: Дзюба, Гилерме и Жирков начнут матч с первых минут

Чемпионат14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров повторил достижение Федорова

Обновлено в 21:16
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям

Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 15:39
Игры

Названа дата выхода игры Stranger Things 3: The Game

Разработчики из BonusXP объявили дату выхода Stranger Things 3: The Game.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Гаджеты

Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Американская корпорация Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено в 06:17
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

Обновлено в 05:41
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ "бить врага".
Обновлено в 19:46
Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:58
Футбол

«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»

"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Обновлено в 13:09
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Театры

На сцене Волковского театра представят уникальную постановку

Мистическая комбинация карт из поэмы «Пиковая дама» и знаменитая пушкинская героиня Татьяна появятся на одной сцене Театра имени Федора Волкова.
Обновлено в 13:48
Гаджеты

По емкости аккумулятора Samsung Galaxy A90 уступает Galaxy A50 и A70

Появилась свежая информация о смартфоне Samsung Galaxy A90, который должен быть оснащен выдвижной и поворотной камерой, выполняющей одновременно роль основной и фронтальной камер.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 20:14
Политика

Правительство проведет инвентаризацию недвижимости в России

Российское правительство планирует провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на главу МЭР Максима Орешкина.
Обновлено в 09:24
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Набабкин
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник клуба ЦСКА. Выступал за молодёжную, вторую и основную сборные России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное