Футбол
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу в матче с БельгиейРЕН ТВ 14:33
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Список приводится в официальном Instagram сборной.
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Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazine04:52
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова
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Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ "бить врага".
Обновлено в 19:46
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Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек
Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
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ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
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Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
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Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42