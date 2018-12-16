Хоккей
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с ФинляндиейГазета.Ru08:07
Стал известен стартовый состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Финляндии, сообщает "Советский спорт". Стоит отметить изменение на позиции голкипера: в матче против финнов место в воротах займет Игорь Шестеркин, в прошлых двух матчах играл Илья Сорокин.
Газета.Ru08:07
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