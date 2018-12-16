Хоккей

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией
Газета.Ru
08:07

Стал известен стартовый состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Финляндии, сообщает "Советский спорт". Стоит отметить изменение на позиции голкипера: в матче против финнов место в воротах займет Игорь Шестеркин, в прошлых двух матчах играл Илья Сорокин.
Газета.Ru08:07

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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Советский спорт07:57

Россия – Финляндия. Шестеркин отразил 22 броска и оформил шатаут

Sports.ru11:45

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией

Чемпионат07:43

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией

Газета.Ru08:07

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией. Шестеркин сыграет в воротах

Sport24.ru07:55

Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче Кубка Первого канала с финнами

ТАССвчера в 11:00

Шестеркин сыграет с Финляндией

Спорт-Экспрессвчера в 10:55
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Хоккей

Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею разгромила в заключительном матче Кубка Первого канала команду Финляндии со счетом 5:0. Это гарантировало российской команде победу в домашнем этапе Еврохоккейтура.
Обновлено в 11:38
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Овечкин установил личный рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз» и установил личный рекорд.
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Четвёртый в истории #ретроматч, который пройдет 22 декабря на арене в Парке Легенд, красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию. ⠀ Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд Спартак - всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах.
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Боченски начал тренироваться с «Барысом»

Капитан "Барыса" Брэндон Боченски приступил к тренировкам с командой после полученной травмы нижней части тела.
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Голкипер «Херши» Илья Самсонов потерпел поражение в матче с «Провиденсом» (2:6). Российский вратарь пропустил 5 шайб с 23 бросков соперника, одну из шайб «Брюинс» забросили в пустые ворота.
Обновлено вчера в 23:58
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«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил состав на трёхматчевую выездную серию.
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«Кристалл» дома проиграл «Мордовии»

Хоккеисты «Кристалла» (Саратов) потерпели домашнее поражение от «Мордовии» (Саранск) - 2:4. Гол саранца Даниила Юнышева на 13-я минуте долго оставался единственным.
Обновлено в 09:52
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ХК «Рязань» обыграл обладателя Кубка Петрова в Санкт-Петербурге

Обновлено в 09:17
Хоккей

Защитник Алина Каримова рулит игрой

Сегодня старшая группа Кречетов выиграл у сверстников из Бугульмы. Старалась вся команда, за них болели, как всегда, родители.
Обновлено в 06:36
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Сражение за Кубок: Россия разгромила Финляндию

Сборная России победила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию.
Обновлено в 08:45
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«Лада» в Тольятти одолела «КРС-ОЭРДЖИ»

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В новокузнецком «Металлурге» уволили главного тренера

Руководство «Металлурга» отреагировало на поражение предельно жёстко. После матча был отправлен в отставку главный тренер Анатолий Хоменко.
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги СКА и Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева». Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в составе Олимпийских спортсменов из России. Заслуженный мастер спорта России.
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