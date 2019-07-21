Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги. С первых минут на поле выйдут новички клуба – Алексей Сутормин и Дуглас Сантос. На ворота встанет Андрей Лунев.

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Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»

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