Футбол

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»Петербургский дневник 13:36

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги. С первых минут на поле выйдут новички клуба – Алексей Сутормин и Дуглас Сантос. На ворота встанет Андрей Лунев.
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«Сочи» — «Зенит». Дзюба остался в запасе

Sport24.ru13:19

«Сочи» – «Зенит». Стартовые составы

Советский спорт13:33

«Сочи» – «Зенит». Кудряшов, Набиуллин, Сутормин и Азмун выйдут в стартовых составах, Дзюба – нет

Sports.ru04:50

Сутормин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи», Дзюба остался в запасе

Sportbox.RU13:25

«Сочи» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат13:20

Новосельцев, Цаллагов и Набиуллин - в старте «Сочи» на матч с «Зенитом», Полоз - в запасе

Спорт-Экспресс13:14

Сутормин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи», Дзюба остался в запасе

Матч ТВ13:25
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Политика

Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Обновлено в 13:32
Футбол

«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика

Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Экономика

Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика

Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
Обновлено в 07:54
Политика

В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады

От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Космос

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 20 июля 2019 года, в 19:28 по московскому времени с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13».
Обновлено вчера в 16:41
Гаджеты

Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi

На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Общество

В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада

В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Общество

Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и Центральной части России начнёт улучшаться, а уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.
Обновлено в 13:27
Футбол

Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 06:13
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

США разрабатывают боевой лазер мощностью до 250 киловатт

Платформой для нового лазерного оружия послужит боевая машина «Страйкер» В сети распространена информация с военного новостного ресурса Defense-aerospace.com, в которой опубликованы слова генерал-лейтенанта сухопутных войск США Пола Островски о проведении работ по созданию лазерного оружия мощностью в 100 киловатт.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Альпинисты из Петербурга разбились в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии при восхождении на Урал разбились два туриста из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:08
Общество

Международный день бокса отмечают на Красной площади

На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 08:46
Общество

Верующие потребовали закрасить работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Обновлено в 12:10
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Общество

Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать

ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Политика

Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий

Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:14
Политика

Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко

На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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