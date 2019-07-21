Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»Петербургский дневник 13:36
Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги. С первых минут на поле выйдут новички клуба – Алексей Сутормин и Дуглас Сантос. На ворота встанет Андрей Лунев.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Политика
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:32
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
Обновлено в 07:54
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Космос
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 20 июля 2019 года, в 19:28 по московскому времени с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13».
Обновлено вчера в 16:41
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и Центральной части России начнёт улучшаться, а уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.
Обновлено в 13:27
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 06:13
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
США разрабатывают боевой лазер мощностью до 250 киловатт
Платформой для нового лазерного оружия послужит боевая машина «Страйкер» В сети распространена информация с военного новостного ресурса Defense-aerospace.com, в которой опубликованы слова генерал-лейтенанта сухопутных войск США Пола Островски о проведении работ по созданию лазерного оружия мощностью в 100 киловатт.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Альпинисты из Петербурга разбились в горах Кабардино-Балкарии
В горах Кабардино-Балкарии при восхождении на Урал разбились два туриста из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:08
Общество
Международный день бокса отмечают на Красной площади
На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Общество
Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать
ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Политика
Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий
Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:14
Политика
Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко
На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48