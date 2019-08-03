Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался вне стартового запаса на домашний матч против «Краснодара». Сам форвард заявлял о том, что готов сыграть против южан с первых минут.

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Спорт день за днем

Малком остался в запасе на матч «Зенита» с «Краснодаром»

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