Политика
Объявлен состав делегации США на инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 01:55
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек. Утвержденный Белым домом список опубликовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на своей странице в твиттере.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Динамо» избежало стыковых матчей благодаря ничьей с «Енисеем»
Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2. "Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти.
Обновлено в 09:10
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Общество
На Южном Урале после недельной жары выпал снег
Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
Обновлено в 02:41
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Ателье Lumma Design представило новый обвес для Range Rover
Специалисты тюнинг-ателье Lumma Design разработали аэродинамический обвес для внедорожников Range Rover.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Технологии
Чем тулякам грозит зависимость от телефона
От цифровой зависимости в мире страдает 1-6 % населения.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Общество
Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет
Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет, отметив, что давно уже ждал этот момент.
Обновлено в 10:11
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04