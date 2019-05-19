Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 01:55

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек. Утвержденный Белым домом список опубликовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на своей странице в твиттере.
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На инаугурацию Зеленского от США прибудет делегация во главе с министром энергетики

ТАСС03:45

США определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

Российская газета03:24

На инаугурацию Зеленского приедут пять высокопоставленных чиновников США

Коммерсантъ02:32

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Московский Комсомолец03:05

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

Газета.Ru01:55

США отправляют на инаугурацию Владимира Зеленского министра энергетики

Говорит Москва03:31

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

РБКвчера в 23:07
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Обновлено в 10:05
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Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Происшествия

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Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

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Обновлено в 10:20
Политика

В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию

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Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2. "Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти.
Обновлено в 09:10
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
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Происшествия

Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли

Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
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Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено в 09:54
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В Казани напали на лидера Либертарианской партии России

На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
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Общество

На Южном Урале после недельной жары выпал снег

Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
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Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
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Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Ателье Lumma Design представило новый обвес для Range Rover

Специалисты тюнинг-ателье Lumma Design разработали аэродинамический обвес для внедорожников Range Rover.
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Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Чем тулякам грозит зависимость от телефона

От цифровой зависимости в мире страдает 1-6 % населения.
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Греф признался, что не любит давать советы

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Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет

Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет, отметив, что давно уже ждал этот момент.
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Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет

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