Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 01:55

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек. Утвержденный Белым домом список опубликовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на своей странице в твиттере.
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На инаугурацию Зеленского от США прибудет делегация во главе с министром энергетики

ТАСС03:45

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

Газета.Ru01:55

США пошлют на инаугурацию Зеленского министра энергетики

Московский Комсомолец03:05

На инаугурацию Зеленского приедут пять высокопоставленных чиновников США

Коммерсантъ02:32

США определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

Российская газета03:24

США отправляют на инаугурацию Владимира Зеленского министра энергетики

Говорит Москва03:31

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

РБКвчера в 23:07
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Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

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Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
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Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Энергетика

Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка

Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали

По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Происшествия

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Обновлено в 06:22
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
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Загитова поблагодарила всех за поздравления

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Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Технологии

На марсоход «Розалинд Франклин» установили набор научных инструментов

Инженеры компании Airbus установили набор научных инструментов на марсоход для миссии «ЭкзоМарс-2020» Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА).
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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
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Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол

Кирьяков считает, что «Ростов» выиграет у «Зенита»

Сергей Кирьяков дал прогноз на матч "Ростов"- "Зенит", который состоится в рамках 29 тура РПЛ.
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