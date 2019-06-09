Политика

По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал ТокаевSputnik Узбекистан 14:20

По данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов, сообщает Sputnik Казахстан. "Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.
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Объявлен победитель выборов президента Казахстана — данные exit poll

Sputnik Кыргызстан14:28

По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал Токаев

Sputnik Узбекистан14:20

EXIT POLL: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов

РЕН ТВ14:18

Токаев набирает более 70% голосов на выборах президента Казахстана, по данным экзитпола

BFM.ru14:25

Exit poll: Токаев набрал 70,13% голосов на выборах президента Казахстана

Financial One14:12
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