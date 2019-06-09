По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал ТокаевSputnik Узбекистан 14:20

По данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов, сообщает Sputnik Казахстан. "Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.

По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал Токаев

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