Политика
По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал ТокаевSputnik Узбекистан 14:20
По данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов, сообщает Sputnik Казахстан. "Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
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