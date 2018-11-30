Футбол
Йоррит Хендрикс
|25′
|61′
Лионель Месси
|69′
Филиппе Коутиньо
Малком
|70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
|71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
|71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
|79′
|80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
|83′
Эрик Гутьеррес
|83′
Люк де Йонг
|84′
|86′
Жорди Альба
|90′+3′
Жерар Пике
|38%
|Владение мячом
|62%
|78%
|Процент точных передач
|84%
|9
|Удары в сторону ворот
|8
|9
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|8
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|15
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Зоет
22
Дамфрис
5
Швааб
4
Виргевер
6
Анхелино
18
Росарио
14
Мален
25
Гутьеррес
11
Лосано
9
де Йонг
10
Ромеро
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
6
Суарес
10
Месси
14
Малком
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". В матче против нидерландского "ПСВ" (2:1) аргентинец стал автором первого мяча.
Газета.Ru08:58
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