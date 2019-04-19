Политика

Объявлен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоYouTVNews 09:57

Объявлен формат дебатов Зеленского и Порошенко. Как стало известно украинским СМИ, объявлен формат дебатов, а также ведущие самого ожидаемого политического события недели в мировом сообществе.
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Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе

РБК10:50

Стал известен регламент дебатов кандидатов в президенты Украины

Говорит Москва08:58

Дебаты в «Олимпийском» будут вести двое

Вести.Ru10:20

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Газета.Ru08:39

Источник рассказал о ведущих и формате дебатов на Украине

RT на русском08:04

«Украинская правда» узнала о регламенте дебатов Порошенко и Зеленского

ТАСС08:50

СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского

РИА Новости10:25
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Политика

Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины

19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Авто

В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Единоборства

Алексей Олейник: «На последней совместной тренировке с Оверимом я ничего не мог сделать против него»

Российский боец Алексей Олейник рассказал, что когда в последний раз тренировался с голландцем Алистаром Оверимом, ему было сложно ему противостоять.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика

Телестудию с Порошенко заминировали

Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Транспорт

ГИБДД усложнит сдачу экзамена на водительские права

ГИБДД планирует переработать экзаменационные задачи теоретического экзамена на водительское удостоверение.
Обновлено вчера в 21:24
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Политика

Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным

В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Транспорт

Скоростной трамвай пустят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде построят и реконструируют 41,3 км трамвайных путей, создадут 19 км выделенной линии скоростного трамвая, организуют 34,27 км выделенных полос для общественного транспорта, а также закупят новый подвижной состав.
Обновлено в 14:58
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Политика

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика

Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

Обновлено в 15:01
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах

Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.
Обновлено в 16:19
Авто

Renault готовит рестайлинговую версию Talisman 2020 модельного года

В Сети появились новые фотографии от фотошпионов, которым удалось заснять тестовый прототип нового Renault Talisman 2020 модельного года.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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