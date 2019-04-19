Объявлен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоYouTVNews 09:57

Объявлен формат дебатов Зеленского и Порошенко. Как стало известно украинским СМИ, объявлен формат дебатов, а также ведущие самого ожидаемого политического события недели в мировом сообществе.

Политика Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины 19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Армия и оружие О гибели трех ополченцев заявили в ДНР Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.

Происшествия Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.

Политика Телестудию с Порошенко заминировали Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".

Транспорт ГИБДД усложнит сдачу экзамена на водительские права ГИБДД планирует переработать экзаменационные задачи теоретического экзамена на водительское удостоверение.

Экономика «Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Наука Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».

Политика Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.

Шоу-бизнес Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Происшествия В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

Политика Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

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Политика Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений.

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Политика Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.

Авто Renault готовит рестайлинговую версию Talisman 2020 модельного года В Сети появились новые фотографии от фотошпионов, которым удалось заснять тестовый прототип нового Renault Talisman 2020 модельного года.