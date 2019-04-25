Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе БондеФонтанка.Ру 12:40
Оскароносный актер Рами Малек ( «Богемская рапсодия» ) сыграет в новой картине бондианы. Он исполнит роль главного злодея, сообщили 25 апреля продюсеры и артисты картины. Они провели трансляцию из «Золотого глаза» — дома на Ямайке, где писатель Ян Флеминг создал романы о суперагенте.
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Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Политика
Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено в 03:27
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Экономика
Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам
США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:14
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Политика
Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко
Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Посол США назвал авианосцы носителями дипломатии
Каждый из авианесущих американских крейсеров представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии», заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
Обновлено вчера в 03:09
Армия и оружие
Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены
Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32