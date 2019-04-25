Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе БондеФонтанка.Ру 12:40
Оскароносный актер Рами Малек ( «Богемская рапсодия» ) сыграет в новой картине бондианы. Он исполнит роль главного злодея, сообщили 25 апреля продюсеры и артисты картины. Они провели трансляцию из «Золотого глаза» — дома на Ямайке, где писатель Ян Флеминг создал романы о суперагенте.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Экономика
Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам
США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22
Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено в 03:27
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Космос
На МКС произошёл сбой в системе очистки воздуха
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Политика
Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии
Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Покупка истребителей F-35 снижает боеспособность ВС Норвегии
ВВС Норвегии уже получили девять F-35 по средней цене 1,375 миллиарда норвежских крон (примерно 160 миллионов долларов) за единицу, а еще семь самолетов всё еще находятся в США и проходят испытания.
Обновлено в 13:27
Транспорт
Улан-Удэ может ждать транспортная революция
В программе комплексного развития значатся трамваи на Восточный и в "сотые", а также второй мост через Селенгу Сегодня на сессии Улан-Удэнский горсовет утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019-2025 годы с перспективой до 2035 года.
Обновлено в 06:15
Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Футбол
Защитник «Милана» пропустит остаток сезона
Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Общество
С заботой о будущем
Об отходах и утилизации Карина Седун, представитель «Петро-Васт» поделилась информацией о проекте компании по раздельному сбору отходов.
Обновлено в 07:08