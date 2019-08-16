Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сынаLenta.ru 08:21

Ранее 16 августа в Следственном комитете заявили, что не возбуждали в отношении женщины уголовное дело, сообщало РИА Новости. 15 августа стало известно, что в Москве задержали еще одну мать, купившую в интернете «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка.
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Таможня завела дело о заказе через интернет незарегистрированного лекарства

РИА Новости08:35

Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу

Интерфакс08:27

СКР утверждает, что не возбуждал дело о покупке лекарства ребенку-инвалиду

Коммерсантъ05:46

СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины

РБК06:41

СК не заводил уголовное дело из-за покупки лекарства ребенку

Дождь05:17

Почему матери тысяч детей в России могут оказаться за решеткой

Lenta.ru08:46

Федеральная таможенная служба возбудила дело по факту незаконного ввоза в Россию препарата фризиум

Эхо Москвы09:01
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Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Здоровье

В РФ вырос возраст вступления в брак

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В Сирии подтвердили, что ракеты, выпущенные по российским военным, были израильскими

Представители Министерства обороны Сирии сообщили о том, что неизвестные ракеты, по другим данным – барражирующие боеприпасы, запущённые со стороны Ливана и Средиземного моря по позициям российских военных в Тартусе и на местах расположения ЗРС С-400 вблизи Масьяфа, были выпущены израильской армией.
Обновлено в 07:27
Футбол

Лэмпард: «В матче с „Манчестер Юнайтед“ были позитивные моменты»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура АПЛ против "Лестера" вспомнил о разгромном поражении его команды в стартовой игре с "Манчестер Юнайтед" (0:4). В матче с "Манчестер Юнайтед" были позитивные моменты.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Политика

Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Экономика

Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 02:58
Общество

Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса

Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.
Обновлено в 03:25
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери

Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Минобороны РФ перебазировало два Ту-160 на Чукотку

В Министерстве обороны России сообщили о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку.
Обновлено 14 августа в 14:56
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Происшествия

Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Футбол

Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА

Обновлено в 02:24
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Экономика

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
Обновлено вчера в 13:26
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