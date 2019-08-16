Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сынаLenta.ru 08:21
Ранее 16 августа в Следственном комитете заявили, что не возбуждали в отношении женщины уголовное дело, сообщало РИА Новости. 15 августа стало известно, что в Москве задержали еще одну мать, купившую в интернете «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка.
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Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Здоровье
В РФ вырос возраст вступления в брак
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Сирии подтвердили, что ракеты, выпущенные по российским военным, были израильскими
Представители Министерства обороны Сирии сообщили о том, что неизвестные ракеты, по другим данным – барражирующие боеприпасы, запущённые со стороны Ливана и Средиземного моря по позициям российских военных в Тартусе и на местах расположения ЗРС С-400 вблизи Масьяфа, были выпущены израильской армией.
Обновлено в 07:27
Футбол
Лэмпард: «В матче с „Манчестер Юнайтед“ были позитивные моменты»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура АПЛ против "Лестера" вспомнил о разгромном поражении его команды в стартовой игре с "Манчестер Юнайтед" (0:4). В матче с "Манчестер Юнайтед" были позитивные моменты.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Политика
Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным
Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 02:58
Общество
Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса
Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.
Обновлено в 03:25
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Минобороны РФ перебазировало два Ту-160 на Чукотку
В Министерстве обороны России сообщили о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку.
Обновлено 14 августа в 14:56
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Футбол
Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА
Обновлено в 02:24
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
Обновлено вчера в 13:26