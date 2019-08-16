Ранее 16 августа в Следственном комитете заявили, что не возбуждали в отношении женщины уголовное дело, сообщало РИА Новости. 15 августа стало известно, что в Москве задержали еще одну мать, купившую в интернете «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка.

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Происшествия В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.

Общество Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.

Происшествия Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".

Армия и оружие В Сирии подтвердили, что ракеты, выпущенные по российским военным, были израильскими Представители Министерства обороны Сирии сообщили о том, что неизвестные ракеты, по другим данным – барражирующие боеприпасы, запущённые со стороны Ливана и Средиземного моря по позициям российских военных в Тартусе и на местах расположения ЗРС С-400 вблизи Масьяфа, были выпущены израильской армией.

Футбол Лэмпард: «В матче с „Манчестер Юнайтед“ были позитивные моменты» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура АПЛ против "Лестера" вспомнил о разгромном поражении его команды в стартовой игре с "Манчестер Юнайтед" (0:4). В матче с "Манчестер Юнайтед" были позитивные моменты.

Происшествия Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.

Политика Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.

Экономика Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест» Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".

Общество Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Футбол «Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.

Армия и оружие Минобороны РФ перебазировало два Ту-160 на Чукотку В Министерстве обороны России сообщили о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку.

Шоу-бизнес Рэпер Тимати отмечает день рождения Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.

Происшествия Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах» Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Политика WSJ: Трамп хочет купить Гренландию Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.