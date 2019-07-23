Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».

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Организатор столичного концерта Metallica Владимир Зубицкий рассказал, почему музыканты группы выбрали для исполнения в стране песню советского рок-музыканта Виктора Цоя "Группа крови". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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