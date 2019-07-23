Музыка

Объяснено появление песни Цоя на концерте MetallicaГазета.Ru 18:25

Организатор столичного концерта Metallica Владимир Зубицкий рассказал, почему музыканты группы выбрали для исполнения в стране песню советского рок-музыканта Виктора Цоя "Группа крови". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Организатор концерта Metallica в Москве объяснился за песню Цоя

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Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

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Организатор концерта Metallica объяснил, почему музыканты спели «Группу крови»

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Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

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Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

РБК16:03
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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