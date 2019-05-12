Армия и оружие
Объяснено попадание С-300 в СШАLenta.ru 14:03
Зенитные ракетные системы С-300ПТ, обнаруженные на военном полигоне в США со спутниковых снимков, могли попасть туда с Украины, считает главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.
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Главред «Национальной обороны» предположил, как С-300 оказались на полигоне в США
Политика Сегодня14:27
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