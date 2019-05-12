Армия и оружие

Объяснено попадание С-300 в СШАLenta.ru 14:03

Зенитные ракетные системы С-300ПТ, обнаруженные на военном полигоне в США со спутниковых снимков, могли попасть туда с Украины, считает главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.
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Игорь Юрьевич Коротченко
Российский журналист
Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, полковник запаса.
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С-300
Зенитный ракетный комплекс
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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