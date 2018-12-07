Назарбаев выразил надежду на то, что в 2019 году проблемы в отношениях России и Украины разрешатся.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

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Политика Политика УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе» Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.

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Политика Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.

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