Политика

Объяснено нежелание России отхватывать кусок Украины
Lenta.ru
10:39

Назарбаев выразил надежду на то, что в 2019 году проблемы в отношениях России и Украины разрешатся.
Lenta.ru10:39

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Назарбаев успокоил Украину

Рамблер15:21

Назарбаев пояснил, почему России нет смысла «отхватывать» кусок Украины

Взгляд.ру13:55

Назарбаев объяснил, почему России не нужно захватывать Украину

Life.ru13:50

Назарбаев объяснил, почему России не нужно отхватывать кусок Украины

Московский Комсомолец11:42

Объяснено нежелание России отхватывать кусок Украины

Lenta.ru10:39

«У России нет желания отхватить кусок Украины»: Назарбаев назвал давление Запада контрпродуктивным

ФАН07:07

«Неправильные потуги» Запада и ненужный кусок Украины: Назарбаев - о мыслях Путина

Вести.Ru05:45
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 15:48
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин оценил отношения России и Греции после высылки дипломатов

Обновлено в 15:00
Политика

УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе»

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.
Обновлено в 15:45
Политика

Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов нового главы Христианско-демократического союза Германии на съезде партии в Гамбурге примут участие Крамп-Карренбауэр и Мерц.
Обновлено в 15:33
Политика

Администрация Трампа понизила ранг постпреда США при ООН

Обновлено в 15:40
Политика

Москалькова встретилась с украинскими моряками в московском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила СИЗО-2 ФСИН России, где находятся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.
Обновлено в 14:31
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Обновлено в 15:32
Политика

МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД

Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Обновлено в 10:57
Политика

Глава МИД Австрии отложила визит в Россию

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что не стала отменять визит в Россию из-за скандала с якобы шпионажем в пользу России, а перенесла его на более позднее время, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:49
Политика

Путин назначил врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.
Обновлено в 14:53
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
Обновлено в 15:06
Политика

В МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов

Обновлено в 12:22
Политика

«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 15:25
Политика

В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко о газе

Обновлено в 14:03
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18311735 человек. Площадь территории - 2 724 902 км², что лишь немного меньше Аргентины.
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