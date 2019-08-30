Совместное расследование провели Spiegel, The Insider и журналистская группа Bellingcat. Они продолжают утверждать, что в этом преступлении виден российский след. В частности, в материалах расследования утверждается, что подозреваемый в убийстве мужчина назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым.

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