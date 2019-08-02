Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма УкраинеLenta.ru 17:55
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber. Жители полуострова не намерены отступать под натиском украинских властей, стремящихся вернуть Крым, считает Мюллер.
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Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не доверяет обещаниям канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу "Северного потока - 2".
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Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
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Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Политика
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
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В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
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Общество
Стало известно самое чистое место для купания в Черном море
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Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
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Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
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Общество
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Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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Происшествия
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Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака
Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.
Обновлено в 16:16
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры по инициативе США
Кремль сообщил о телефонных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено 31 июля в 16:59