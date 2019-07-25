Футбол

Обьянг перешёл в «Сассуоло» из «Вест Хэма» за € 8,6 млнЧемпионат вчера в 21:48

Условия соглашения 27-летнего футболиста сборной Экваториальной Гвинеи с новой командой не разглашаются. По сведениям Football Italia, за переход Обьянга «Сассуоло» заплатит «Вест Хэму» около € 8,6 млн. Фото доступно в официальном «твиттере» «Сассуоло».
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