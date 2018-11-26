Происшествия

Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи
REGNUM
01:50

В Башкирии адвокаты двоих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги, обратились к суду с ходатайствами об освобождении из-под стражи своих подопечных. Об этом сообщает 26 ноября ТАСС.
REGNUM01:50

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Адвокат экс-полицейского попросил СК прекратить дело об изнасиловании в Уфе

РИА Новости04:31

Обвиняемого в групповом изнасиловании в Уфе экс-полицейского хотят освободить

Газета.Ru04:20

Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании, требует прекратить дело

КП - Уфа03:22

Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании дознавателя, требует прекратить дело

ProUfu.ru02:04

Адвокат одного из экс-полицейских просит прекратить дело об изнасиловании в Уфе

RT на русском01:51

Бывший полицейский Эдуард Матвеев, которого обвиняют в групповом изнасиловании коллеги, просит освободить его

Эхо Москвы01:32

Адвокат обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского в Башкирии попросил прекратить дело

ТАСС00:57
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Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
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Происшествия

Арестован замглавы отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю

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Происшествия

В московском парке нашли останки женщины в полиэтиленовых пакетах

Обновлено в 04:25
Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 04:33
Происшествия

На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми

Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку

Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Итальянца из российского «Голоса» обокрали в самолете

Участника музыкального шоу «Голос» итальянца Валерио Згарджи обокрали в самолете.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход

Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В центре Казани горело офисное здание на площади 500 квадратных метров

"В 9.37 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 10.37 — полная ликвидация пожара", — сказал Родыгин.
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Происшествия

В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона

Подросток в Иссык-Кульской области Киргизии получил ожоги 30% поверхности тела из-за взрыва сотового телефона, который находился в кармане его брюк, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Китае мужчина с отверткой напал на людей в университете

Обновлено в 02:30
Происшествия

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 04:28
Происшествия

На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с «Газелью»

Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Неизвестный жестоко избил прохожего на Малой Морской улице

В центре Петербурга неизвестный жестоко избил мужчину, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел ночью 25 ноября на Малой Морской улице.
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