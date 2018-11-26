Происшествия
Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи
Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражиREGNUM01:50
В Башкирии адвокаты двоих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги, обратились к суду с ходатайствами об освобождении из-под стражи своих подопечных. Об этом сообщает 26 ноября ТАСС.
REGNUM01:50
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Происшествия
При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека
В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек
Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Арестован замглавы отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю
Обновлено в 04:24
Происшествия
В московском парке нашли останки женщины в полиэтиленовых пакетах
Обновлено в 04:25
Происшествия
На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 04:33
Происшествия
На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми
Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку
Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Итальянца из российского «Голоса» обокрали в самолете
Участника музыкального шоу «Голос» итальянца Валерио Згарджи обокрали в самолете.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход
Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В центре Казани горело офисное здание на площади 500 квадратных метров
"В 9.37 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 10.37 — полная ликвидация пожара", — сказал Родыгин.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона
Подросток в Иссык-Кульской области Киргизии получил ожоги 30% поверхности тела из-за взрыва сотового телефона, который находился в кармане его брюк, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Китае мужчина с отверткой напал на людей в университете
Обновлено в 02:30
Происшествия
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 04:28
Происшествия
На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с «Газелью»
Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Неизвестный жестоко избил прохожего на Малой Морской улице
В центре Петербурга неизвестный жестоко избил мужчину, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел ночью 25 ноября на Малой Морской улице.
Обновлено в 03:36