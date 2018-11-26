В Башкирии адвокаты двоих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги, обратились к суду с ходатайствами об освобождении из-под стражи своих подопечных. Об этом сообщает 26 ноября ТАСС.

Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи

Происшествия Происшествия При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.

Происшествия Происшествия Арестован замглавы отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю

Происшествия Происшествия В московском парке нашли останки женщины в полиэтиленовых пакетах

Происшествия Происшествия На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Происшествия Происшествия На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

Происшествия Происшествия В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Происшествия Происшествия Итальянца из российского «Голоса» обокрали в самолете Участника музыкального шоу «Голос» итальянца Валерио Згарджи обокрали в самолете.

Происшествия Происшествия В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.

Происшествия Происшествия В центре Казани горело офисное здание на площади 500 квадратных метров "В 9.37 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 10.37 — полная ликвидация пожара", — сказал Родыгин.

Происшествия Происшествия В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Подросток в Иссык-Кульской области Киргизии получил ожоги 30% поверхности тела из-за взрыва сотового телефона, который находился в кармане его брюк, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики.

Происшествия Происшествия В Китае мужчина с отверткой напал на людей в университете

Происшествия Происшествия Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.

Происшествия Происшествия На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с «Газелью» Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.