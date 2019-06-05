Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестованГазета.Ru 13:16
Как отмечается, суд арестовал Ходжояна до 2 августа. При этом обвиняемый в суде заявил, что "не способен на такое". Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
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Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
Агентство Москва14:30
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