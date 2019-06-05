Обвиняемый в убийстве спецназовца арестованГазета.Ru 13:16

Как отмечается, суд арестовал Ходжояна до 2 августа. При этом обвиняемый в суде заявил, что "не способен на такое". Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Путин назвал нового главу Астраханской области Российский лидер Владимир Путин назвал имя нового главы Астраханской области, передает РИА "Новости".

Авто Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.

Общество Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.

Шоу-бизнес Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Армия и оружие США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.

Происшествия В японском метро поезд сошел с рельсов В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Экономика WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Экономика СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Футбол Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.

Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Происшествия Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Технологии Датчики свежести пищи могут заменить срок годности Существующие датчики свежести пищевых продуктов обычно не используются либо из-за высокой стоимости (часто составляющей четверть общей стоимости упаковки), либо из-за трудности интерпретации.