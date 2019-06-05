Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестованГазета.Ru 13:16

Как отмечается, суд арестовал Ходжояна до 2 августа. При этом обвиняемый в суде заявил, что "не способен на такое". Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
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Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

РИА Новости21:38

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Интерфакс14:42

Суд арестовал на два месяца трёх фигурантов дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Говорит Москва15:58

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

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Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ

Агентство Москва14:30

Адвокат подозреваемого в убийстве Белянкина опроверг обвинение

Телеканал 360°14:29

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

РБК17:22
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В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
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ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

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Путин назвал нового главу Астраханской области

Российский лидер Владимир Путин назвал имя нового главы Астраханской области, передает РИА "Новости".
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От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение

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Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана

В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.
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Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35

Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено в 17:13
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Экономика

WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено в 20:25
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

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Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
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Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
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Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
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Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено в 21:40
Технологии

Датчики свежести пищи могут заменить срок годности

Существующие датчики свежести пищевых продуктов обычно не используются либо из-за высокой стоимости (часто составляющей четверть общей стоимости упаковки), либо из-за трудности интерпретации.
Обновлено в 12:08
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Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
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ФБР обнародовало досье на снежного человека

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