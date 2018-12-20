Происшествия

Убийцу хабаровского пауэрлифтера отправили в колонию на 18 лет
REGNUM
03:26

Как сообщало ИА REGNUM, убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва было совершено 20 августа 2017 года возле одного из кафе в Хабаровске. По версии следствия, спортсмена избил Анар Аллахверанов, который с места преступления скрылся, однако позже сам сдался правоохранителям.
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Андрей Константинович Драчёв
Российский спортсмен
Российский пауэрлифтер и бодибилдер. Чемпион России в категории до 120 кг, серебряный призёр чемпионата мира и Европы. Мастер спорта России международного класса.
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