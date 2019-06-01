Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алибиРБК 16:41
Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей знакомой, на заседании Бабушкинского суда заявил о наличии у него алиби, передает ТАСС. По словам Кулакова, в момент убийства он находился дома в кругу семьи.
Читать в источнике
Оценить399
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые показал архивное видео с маленьким сыном
На трогательном видео, где маленькому Никите меньше года, известный артист учит сына звукоподражанию.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошла серия взрывов
Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:39
Политика
МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Футбол
Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор
Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Код доступа: Юлия Латынина
Смотрите несколько по YouTube «Эхо Москвы», смотрите нас по моему собственному YouTube «Латынина ТВ».
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено вчера в 04:46
Теннис
Анисимова повторила достижение Хингис
Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 1998 года.
Обновлено в 16:42
Футбол
Экс-тренер «Барселоны»: «Я бы не купил Гризманна»
Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 12:29