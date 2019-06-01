Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алибиРБК 16:41

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей знакомой, на заседании Бабушкинского суда заявил о наличии у него алиби, передает ТАСС. По словам Кулакова, в момент убийства он находился дома в кругу семьи.

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

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