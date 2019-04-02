Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали винуИзвестия 04:47
2 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году.
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Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
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Футбол
Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»
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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
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Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
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Транспорт
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Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
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Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Общество
В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан
Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.
Обновлено в 11:05
Политика
Депутаты приняли отставку курского мэра
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Обвал ледника едва не смыл туристов в океан
Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Политика
На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко
ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17