Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали винуИзвестия 04:47

2 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году.
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Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вину не признают и говорят о том, что их подставили

Фонтанка.Ру05:05

Суд по делу о взрыве в метро взял перерыв до завтра

Мойка7809:31

В Петербурге суд приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в метро в апреле 2017-го года

Эхо Москвы08:31

Все 11 фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга не признали вину

ТАСС09:15

Все подсудимые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

РИА Новости08:56

Ни один из 11 фигурантов по делу о теракте в петербургском метро не признаёт вину

78.ru04:54

Заседание по делу о теракте в метро Петербурга продолжат в среду

Петербургский дневник09:23

«Взрывники» из Средней Азии предстали перед военным судом

Вести.UZ09:30
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Происшествия

На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией

По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Политика

Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.
Обновлено в 10:43
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Футбол

Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:18
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Политика

Токаев назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным

Президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Политика

Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми

Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Общество

В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан

Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.
Обновлено в 11:05
Политика

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Обновлено в 06:38
Политика

Депутаты приняли отставку курского мэра

Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Экономика

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

Обновлено в 08:45
Транспорт

Около 2 тысяч дорог отремонтируют в Московской области за год

Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента

Обновлено в 07:52
Происшествия

Обвал ледника едва не смыл туристов в океан

Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Бешикташ» нацелился на Влашича

Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Политика

На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
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