Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали винуИзвестия 04:47

2 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году.

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

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