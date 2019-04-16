Происшествия
Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонииРБК 05:29
Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Как позднее рассказали РБК в пресс-службе суда, Берг будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Именно к такому сроку его и просило приговорить обвинение.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Авто
На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x
Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 16:15
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило «темную тему»
Новое обновление приложения социальной сети «ВКонтакте» для андроид-устройств принесло необычную функцию: «темную тему».
Обновлено в 13:59
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» в качестве гостя
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение-2019» в качестве бывшего участника.
Обновлено в 00:55
Происшествия
На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Общество
«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»
«Аэрофлот» победил в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2018 года.
Обновлено в 14:31
Общество
В Мосгордуму внесен законопроект о частичном запрете реагентов
Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15