Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонииРБК 05:29

Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Как позднее рассказали РБК в пресс-службе суда, Берг будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Именно к такому сроку его и просило приговорить обвинение.

Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Происшествия В Чили самолет упал на дом, есть жертвы В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

Авто На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».

Финансы Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.

Происшествия В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

Шоу-бизнес Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Экономика Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.

Политика Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".

Музыка Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» в качестве гостя Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение-2019» в качестве бывшего участника.

Происшествия На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.

Общество В Мосгордуму внесен законопроект о частичном запрете реагентов Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.

Происшествия В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.