Происшествия

Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонииРБК 05:29

Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Как позднее рассказали РБК в пресс-службе суда, Берг будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Именно к такому сроку его и просило приговорить обвинение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж

RT на русском11:26

Норвежец Берг не будет обжаловать приговор за шпионаж

Интерфакс05:16

Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже

РИА Новости04:52

Освобождению Фруде Берга могут поспособствовать дипломатические договоренности правительства Норвегии – адвокат

Эхо Москвы11:17

Норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Росбалт05:07

Осужденный на 14 лет колонии за шпионаж норвежец Ф.Берг намерен просить о помиловании

Агентство Москва05:07

В ФСБ заявили, что вина Фруде Берга в шпионских акциях в ущерб России полностью доказана

ТАСС06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Авто

На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x

Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Киркоров разразился нецензурной бранью после вопроса о Пугачевой

Обновлено в 14:33
Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Культура

Умер писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило «темную тему»

Новое обновление приложения социальной сети «ВКонтакте» для андроид-устройств принесло необычную функцию: «темную тему».
Обновлено в 13:59
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» в качестве гостя

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение-2019» в качестве бывшего участника.
Обновлено в 00:55
Происшествия

На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Общество

«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»

«Аэрофлот» победил в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2018 года.
Обновлено в 14:31
Общество

В Мосгордуму внесен законопроект о частичном запрете реагентов

Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Обновлено в 14:09
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество

Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное