Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арестРБК 09:08

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко. Карелина отпустили из-под стражи в зале суда.
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Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
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Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

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Александр Карелин
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Советский и российский спортсмен, борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия». Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации.
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