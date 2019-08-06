Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арестРБК 09:08

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко. Карелина отпустили из-под стражи в зале суда.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
РИА Новости07:39

Подробнее о событии

Фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ выпустили из СИЗО

Московский Комсомолец16:16

Суд продлил арест еще двум сотрудникам ФСБ по делу о разбое

РИА Новости13:20

Суд перевел под домашний арест одного из обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ

Коммерсантъ07:46

Московский гарнизонный военный суд перевел под домашний арест майора ФСБ Александра Карелина, обвиняемого в разбое

Эхо Москвы10:03

Фигуранта дела против сотрудников ФСБ о разбое перевели под домашний арест

Интерфакс08:04

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

РБК09:08

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

ТАСС08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено в 14:25
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Обновлено в 11:42
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:20
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Общество

Дом Меган Маркл выставлен на продажу

Как стало известно, особняк, в котором некогда жила супруга принца Гарри, продается.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Отец Децла оценил размер его наследства

У сына Александра Толмацкого рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) не было никакого имущества.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке

Обновлено в 10:50
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады

Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:31
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Авто

Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России

Обновлено в 06:06
Политика

В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов

Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол

Аленичев удивлен тем, что «Спартак» отпустил Зе Луиша в «Порту»

Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Обновлено в 08:03
Здоровье

После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови

У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщает управление здравоохранения Парижа и региона Иль-де-Франс.
Обновлено в 15:31
Наука

Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас

Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Авто

Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар

Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:52
Политика

Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено

Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено в 11:58
Политика

США вышли из ДРСМД из-за Китая — Болтон

Одной из причин выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало наличие большого числа подобных ракет у Китайской Народной Республики.
Обновлено в 14:49
Здоровье

В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов

Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В Минобороны рассекретили возможности нового истребителя «Супер Сухой»

Модернизированный истребитель "Супер Сухой" оснастили инновационным двигателем, который благодаря увеличенной тяге позволит ему зависать в воздухе, как вертолёт.
Обновлено в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Карелин
Спортсмен
Советский и российский спортсмен, борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия». Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное