Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арестРБК 09:08
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко. Карелина отпустили из-под стражи в зале суда.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.РИА Новости07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Обновлено в 11:42
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:20
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Общество
Дом Меган Маркл выставлен на продажу
Как стало известно, особняк, в котором некогда жила супруга принца Гарри, продается.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Отец Децла оценил размер его наследства
У сына Александра Толмацкого рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) не было никакого имущества.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке
Обновлено в 10:50
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:31
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Авто
Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России
Обновлено в 06:06
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол
Аленичев удивлен тем, что «Спартак» отпустил Зе Луиша в «Порту»
Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Здоровье
После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови
У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщает управление здравоохранения Парижа и региона Иль-де-Франс.
Обновлено в 15:31
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено в 11:58
Политика
США вышли из ДРСМД из-за Китая — Болтон
Одной из причин выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало наличие большого числа подобных ракет у Китайской Народной Республики.
Обновлено в 14:49
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В Минобороны рассекретили возможности нового истребителя «Супер Сухой»
Модернизированный истребитель "Супер Сухой" оснастили инновационным двигателем, который благодаря увеличенной тяге позволит ему зависать в воздухе, как вертолёт.
Обновлено в 05:49