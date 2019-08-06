Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.

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Московский гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест майора ФСБ, сотрудника управления «К» Александра Карелина, который обвиняется в разбое, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Московского гарнизонного военного суда Наталья Семашко.

Суд перевел под домашний арест обвиняемого в разбое майора ФСБ

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