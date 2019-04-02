Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодкахLenta.ru 09:50

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гособвинителя Милану Дигаеву.

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

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