Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодкахLenta.ru 09:50

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гособвинителя Милану Дигаеву.

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Общество Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск» Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.

Политика Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Происшествия В военной академии в Петербурге произошел взрыв Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.

Шоу-бизнес Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.

Происшествия Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.

Спорт Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Музыка Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.

Общество Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".

Экономика Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.

Экономика Кабмин назовет виды разрешенных к сокрытию санкционными компаниями данных Новое обновление Право санкционным компаниям не раскрывать определенную информацию, появилось в российском законодательстве еще в конце 2017 года в поправках к законам "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах", однако нормы писались "в спешке" и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию, отметила Курицына.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Финансы Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.

Наука Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.

Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.