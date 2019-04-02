Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодкахLenta.ru 09:50
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гособвинителя Милану Дигаеву.
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Адвокат: Обвиняемый в шпионаже гражданин Норвегии Ф.Берг ждет возвращения на родину
Агентство Москва09:45
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