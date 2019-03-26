Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонииРИА Новости 10:04

Прокурор во вторник попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

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