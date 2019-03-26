Происшествия
Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонииКоммерсантъ 10:48
Прокуратура просит суд приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году в колонии строгого режима. Он обвиняется в мошенничестве, взятках, отмывании денег и руководстве преступной группой.
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с чего всё началось
Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.ТАСС10:03
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