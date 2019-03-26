Происшествия

Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонииПервое антикоррупционное 11:14

В Замоскворецком суде, где слушается уголовное дело бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, гособвинитель в ходе прений потребовал для подсудимого 21 года колонии строгого режима. Дополнительно Гайзера предложили оштрафовать на 500 млн рублей.
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Прокурор попросил приговорить экс-главу Коми Гайзера к 21 году колонии

Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года был обвинён в организации преступного сообщества, находится под арестом.
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