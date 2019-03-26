Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонииПервое антикоррупционное 11:14

Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

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В Замоскворецком суде, где слушается уголовное дело бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, гособвинитель в ходе прений потребовал для подсудимого 21 года колонии строгого режима. Дополнительно Гайзера предложили оштрафовать на 500 млн рублей.

Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонии

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