Происшествия
Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонииПервое антикоррупционное 11:14
В Замоскворецком суде, где слушается уголовное дело бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, гособвинитель в ходе прений потребовал для подсудимого 21 года колонии строгого режима. Дополнительно Гайзера предложили оштрафовать на 500 млн рублей.
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Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.ТАСС10:03
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