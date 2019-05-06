Происшествия

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и МамаеваВедомости 10:16

Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
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Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева сроки до 1,5 года в колонии

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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

РЕН ТВ10:15

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Известия10:11

Cледователи не нашли, за что наказать друзей Мамаева и Кокорина

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Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком

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Экономика

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"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
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По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
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За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

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Гренц продлил контракт с «Барысом»

Нападающий Дмитрий Гренц заключил новый контракт с «Барысом».
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Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
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Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

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Авто

Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95%

Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).
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Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

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В Минздраве рассказали о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

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В Лондоне обнаружили могилу умершего 130 лет назад Джозефа Меррика, известного как Человек-слон.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

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Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.
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В период с 25 апреля по 2 мая 2019 года корью заболели почти 1,4 тыс. человек, среди областей Украины лидирует по заболеваемости Харьковская.
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Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел был продолжения участия России в деятельности Совета Европы.
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"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
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Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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