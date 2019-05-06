Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и МамаеваВедомости 10:16

Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Происшествия В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100 На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Хоккей Гренц продлил контракт с «Барысом» Нападающий Дмитрий Гренц заключил новый контракт с «Барысом».

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Авто Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95% Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).

Происшествия В Лондоне обнаружили затерянную могилу Человека-слона В Лондоне обнаружили могилу умершего 130 лет назад Джозефа Меррика, известного как Человек-слон.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Футбол Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.

Здоровье Харьковская область лидирует по заболеваемости корью на Украине В период с 25 апреля по 2 мая 2019 года корью заболели почти 1,4 тыс. человек, среди областей Украины лидирует по заболеваемости Харьковская.

Политика Макрон: Совет Европы нуждается в России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел был продолжения участия России в деятельности Совета Европы.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.