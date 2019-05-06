Происшествия
Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и МамаеваВедомости 10:16
Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
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Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей
Обновлено в 05:38
Хоккей
Гренц продлил контракт с «Барысом»
Нападающий Дмитрий Гренц заключил новый контракт с «Барысом».
Обновлено в 10:55
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Авто
Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95%
Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).
Обновлено в 04:10
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Лондоне обнаружили затерянную могилу Человека-слона
В Лондоне обнаружили могилу умершего 130 лет назад Джозефа Меррика, известного как Человек-слон.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Экономика
Греция в 2018 году получила рекордные доходы от туризма
Обновлено в 11:14
Футбол
Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире
Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Харьковская область лидирует по заболеваемости корью на Украине
В период с 25 апреля по 2 мая 2019 года корью заболели почти 1,4 тыс. человек, среди областей Украины лидирует по заболеваемости Харьковская.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Политика
Макрон: Совет Европы нуждается в России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел был продолжения участия России в деятельности Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07