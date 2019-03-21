Футбол
Обвинение Роналду в изнасиловании нарушило планы «Ювентуса»Lenta.ru 04:13
Организаторы предсезонного турнира в США не пригласят «Ювентус» летом 2019-го на фоне обвинений португальского форварда Криштиану Роналду в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Times. Организаторы решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Спорт-Экспрессвчера в 15:51
«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Sport24.ruвчера в 15:42
Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании
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