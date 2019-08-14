Финансы
Обваливший мировую экономику фактор замечен в СШАLenta.ru 03:55
Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных ранее кредитов.
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Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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