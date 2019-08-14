Финансы

Обваливший мировую экономику фактор замечен в СШАLenta.ru 03:55

Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных ранее кредитов.
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Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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По предварительным данным, водитель погрузчика при проведении дорожных работ задавил мастера участка.
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Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
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Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту.
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