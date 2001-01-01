Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%Вести.Финанс вчера в 22:54

На прошлой неделе американские нефтяники выкачивали по 12,3 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад. Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.

Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%

Политика США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2» Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.

Здоровье В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Происшествия Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Политика Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен известных россиян Глава России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен известных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Футбол Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионов Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Футбол ЧМ U-20. Групповой этап завершен, известны все участники плей-офф Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Происшествия Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.

Футбол Бакинский финал Лиги Европы получился интересным Финальный матч Лиги Европы, который проходил в столице Азербайджана, прозвали 39-м туром чемпионата Англии, ведь в нем встречались две лондонские команды «Челси» и «Арсенал».

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Наука Google не нашла следов холодного ядерного синтеза Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.

Футбол В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.