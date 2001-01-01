Финансы
Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%Вести.Финанс вчера в 22:54
На прошлой неделе американские нефтяники выкачивали по 12,3 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад. Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
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Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.
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Google не нашла следов холодного ядерного синтеза
Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
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Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
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