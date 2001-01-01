Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%Вести.Финанс вчера в 22:54

На прошлой неделе американские нефтяники выкачивали по 12,3 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад. Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.

Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.

Шоу-бизнес Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.

Экономика Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).

Экономика Законопроект о перераспределении доходов от НДПИ внесен в Госдуму Законопроект, предполагающий перераспределение доходов от уплаты НДПИ, внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Политика Президент Туркмении подарил Медведеву алабая Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Арабские государства объединились против Ирана Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Политика Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

Общество СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Шоу-бизнес Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».

Шоу-бизнес Познер рассказал, когда чувствует себя евреем Познер добавил, что чувствует себя евреем, когда слышит или видит антисемитизм.

Общество Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.

Экономика Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% — до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Экономика Назван самый богатый ректор в России Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.