Финансы

Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%Вести.Финанс вчера в 22:54

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На прошлой неделе американские нефтяники выкачивали по 12,3 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад. Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
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