Энергетика
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцевProfinance.ru вчера в 11:43
Цены на нефть обвалились в четверг, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня. Опасения рынка относительно негативных последствий обострения торговых отношений приближают котировки к самому масштабному недельному снижению за полгода.
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Авто
Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith
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В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
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Происшествия
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Финансы
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Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
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Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
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В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
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Обновлено в 05:05
Экономика
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Транспорт
Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска
Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
Обновлено в 04:50
Политика
В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:50
Политика
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Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
Обновлено в 04:20
Футбол
«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Independent.
Обновлено в 04:44