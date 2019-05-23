Энергетика
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцевProfinance.ru вчера в 11:43
Цены на нефть обвалились в четверг, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня. Опасения рынка относительно негативных последствий обострения торговых отношений приближают котировки к самому масштабному недельному снижению за полгода.
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