Финансы

Газета.RuГазета.RuОбвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис

Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты. Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.
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Что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке

RT на русском09:20

Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис

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Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

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Токийская биржа открылась сильным падением

Российская газетавчера в 21:42

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

РИА Новостивчера в 22:28
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Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
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Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» не получил приглашение в национальную команду.
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