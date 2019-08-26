Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты. Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.

Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис

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