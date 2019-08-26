Финансы

Газета.RuГазета.RuОбвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис

Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты. Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.
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Что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке

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Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
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РИА Новости вчера в 22:50
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Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
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Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
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Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ

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Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.
Вести.Ru 05:53
Финансы

Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций до конца года

Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций в конце ноября - начале декабря этого года.
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Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Газета.Ru 08:58
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
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Происшествия

В Москве человек погиб, спасаясь от пожара

Человек погиб, упав из окна, спасаясь от пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 10:16
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Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
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Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео

В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
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ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко

Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
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Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи

Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС

Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете

«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
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В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.
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Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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