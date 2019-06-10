Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35РИА Новости 18:54

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

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