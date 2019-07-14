Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеBFM.ru вчера в 14:06

По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.
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При жесткой посадке частного вертолета в Подмосковье погиб президент Федерации сверхлегкой авиации России

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Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции

Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
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Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
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Происшествия

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Крылья Советов — ЦСКА 2:0

В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
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Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
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Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

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В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
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Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
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В штате Вашингтон полицейские застрелили мужчину, совершившего вооруженное нападение на центр содержания мигрантов.
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Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
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