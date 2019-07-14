Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеBFM.ru вчера в 14:06
По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.
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Происшествия
Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции
Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Обновлено в 00:31
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
Юрий Семин: «В нашем футболе засилье менеджеров, считающих, что они понимают больше тренеров»
Накануне гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал главный тренер железнодорожников.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено 13 июля в 11:35
Происшествия
Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку
Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
Обновлено в 00:42
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В США погиб анархист, напавший на тюрьму для мигрантов
В штате Вашингтон полицейские застрелили мужчину, совершившего вооруженное нападение на центр содержания мигрантов.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
Уже к концу этого года ОК! может стать "еще одним успешным проектом", рассчитывает Агаларов.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники
Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 00:31
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34