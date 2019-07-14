Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеBFM.ru 14:06
По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.
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Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Общество
Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения
В конце дня не исключена конфликтная ситуация.
Обновлено в 11:11
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено в 15:00
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено в 15:17
Общество
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено в 22:36
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума
Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено в 22:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
Обновлено в 23:27
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Финансы
Китайская экономика изменит направление рубля уже в понедельник
Уже сегодня, 15 июля, в Китае произойдет достаточно важное событие, способное повлиять не только на курс китайского юаня, но и на мировую экономику в целом, в том числе и на курсы валют других развивающихся стран.
Обновлено в 23:00
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Здоровье
В Красноярском крае выявили 148 случаев профессиональных заболеваний
Сообщается, что на территории края выявлено 148 случаев профессиональных заболеваний.
Обновлено в 22:29
Технологии
Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
Путешествия
У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17