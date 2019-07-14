По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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