Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеBFM.ru 14:06
По информации telegram-канала «112», именно Никитин обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли.
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