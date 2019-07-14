Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 14:13

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин

Эхо Москвы01:31

Наставник президента не справился с вертолетом

Коммерсантъвчера в 19:01

РЕН ТВ публикует фото с места падения вертолета в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 13:29

По факту аварии с вертолётом в Подмосковье возбуждено дело

RT на русскомвчера в 16:14

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

РИА Новостивчера в 13:26

СК завел дело о крушении вертолета, где погиб глава Федерации сверхлегкой авиации

ТАССвчера в 15:43

Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами

Вечерняя Москвавчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Обновлено вчера в 22:22
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты

Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Авто

Названы главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk

Отечественная компания начала устанавливать вариатор на Lada XRay Cross, благодаря которой в подкапотное пространство кроссовера вернулся мотор альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Политика

Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США

Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:35
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Электрика насмерть зажало в ковше неисправного погрузчика

Обновлено в 02:06
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
Обновлено вчера в 16:51
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Общество

Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения

Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Политика

Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено 13 июля в 08:07
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено 13 июля в 18:46
Общество

Мэрия Владивостока объявила вознаграждение за поимку вандалов

Обновлено в 00:19
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Теннис

Хачанов и Медведев вошли в топ-10 рейтинга АТР

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев входят в десятку лучших игроков мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Обновлено в 02:15
Главное