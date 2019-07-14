Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 14:13
Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.
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Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
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Здоровье
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Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Названы главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk
Отечественная компания начала устанавливать вариатор на Lada XRay Cross, благодаря которой в подкапотное пространство кроссовера вернулся мотор альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США
Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
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Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
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Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
Обновлено вчера в 16:51
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Общество
Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения
Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
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Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено 13 июля в 18:46
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Теннис
Хачанов и Медведев вошли в топ-10 рейтинга АТР
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев входят в десятку лучших игроков мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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