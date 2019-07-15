Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 14:13
Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
Обновлено в 03:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Общество
«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге
Обновлено в 03:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Общество
В Крыму снова ожидаются ливни и град
Обновлено в 04:14
Культура
«Маяковский-фест» стартует в Северной столице
Обновлено в 01:57
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Недвижимость
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42