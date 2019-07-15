Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 14:13

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.
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В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

Интерфакс03:21

РЕН ТВ публикует фото с места падения вертолета в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 13:29

Наставник президента не справился с вертолетом

Коммерсантъвчера в 19:01

Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами

Вечерняя Москвавчера в 17:39

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

РИА Новостивчера в 13:26

СК завел дело о крушении вертолета, где погиб глава Федерации сверхлегкой авиации

ТАССвчера в 15:43

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин

Эхо Москвы01:31
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Политика

Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму

Обновлено в 03:19
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Общество

«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе

Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Кино

Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

Обновлено в 04:11
Происшествия

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге

Обновлено в 03:08
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Спорт

Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США

Обновлено в 03:10
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Общество

В Крыму снова ожидаются ливни и град

Обновлено в 04:14
Культура

«Маяковский-фест» стартует в Северной столице

Обновлено в 01:57
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Недвижимость

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
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